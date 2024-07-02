回国新加坡学生 7月9日起可上网申请入学

有意在明年入读本地中学、初级学院或励仁高中（Millenia Institute）的归国学生，可从下星期二（7月9日）上网提出申请。

在海外工作的新加坡人归国时，可通过“回归新加坡人入学计划”（School Placement Exercise for Returning Singaporeans，简称SPERS）为孩子报读主流学校。孩子只需参加一项统一测试，无须参加个别学校的入学试。

教育部星期二（2日）发文告说，有意在2025学年修读本地中一到中三的归国学生，可在9月3日和4日，参加中学组考试。念高一的学生，可参加初院／高中组考试，考试将在11月7日举行。考生将在今年12月收到学校分配结果。

报读小学的归国学生，无须参加统一测试，可直接联络教育部，并按照教育部的分配，到靠近住家且有学额的学校上课。个别小学可能会进行测试确定学生的能力，以提供适当的协助，让学生适应和学习。

来不及回国参加中学组考试的学生，可在11月1日至15日申请补考，补考将在12月4日进行。学生将在2025年2月初收到分配通知，并可在同月入学。

归国学生可上网https://www.moe.gov.sg/returning-singaporeans，查询SPERS详情并提出申请。