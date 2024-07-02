本地股市星期二早盘涨0.48%

继美国总统拜登上周的辩论表现不佳后，投资者权衡特朗普再次当选总统的可能性，亚太股市星期二（7月2日）涨跌不一。截至中午，新加坡海峡时报指数上涨16.01点或0.48％，报3354.62点。

海指成份股方面，12只上扬，四只持平，14只下滑。占海指权重最大的本地银行股都上涨，星展集团（DBS）上涨1.44％，报36.64元；华侨银行（OCBC）上涨1.31％，报14.69元；大华银行（UOB）上涨0.74％，报31.53元。

跌幅最显著的成份股是胜科工业（Sembcorp Industries）和海庭（Seatrium），分别下跌4.12％和3.47％，报4.66元和1.39元。

截至上午11时55分，亚太股市涨跌不一。台湾下跌0.88％，悉尼、深圳和首尔的跌幅介于0.51％至0.82％。东京、香港和上海股市上涨，涨幅介于0.04％至0.56％。

IG亚洲市场策略师叶俊荣说，美元保持坚挺，加上美国国债收益率隔夜飙升，或影响区域的风险情绪。这主要是因为市场参与者估计特朗普当选总统的可能性较高，他的经济议程可能引发通胀升高，因此市场对他当选总统的意义，以及是否会加剧美国经济陷入“滞胀”（stagflation）的风险持谨慎态度。