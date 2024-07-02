【国会】政府拟修法 查办钱骡无须证明赃款流向

一笔赃款辗转存入本地一个银行户头，要证实这笔钱的来源，以及汇到我国之前的流向并非易事。为提高侦办效率，我国有意修法，允许执法单位在不用掌握赃款完整流向下，制裁涉嫌协助洗钱者。

“反洗钱与其他事务法案”（Anti-Money Laundering and Other Matters Bill）星期二（7月2日）在国会提呈一读，旨在提升我国打击洗钱案的能力。

目前，要查办这类案件，控方须证明来到我国的赃款，是某起罪案的犯罪所得。若案件发生在国外，当局还须证实赃款的出处，以及它来到我国的途径。

例如，甲先生在国外被骗50万元，款项经过三四个国家后辗转汇入乙先生持有的本地银行户头。控方首先须证明甲先生被骗，接着再证明流入本地的款项源自甲先生。不过，能否获得证明文件，取决于国外的金融机构是否愿意配合，否则控方将难以定乙先生的罪。

这项法案拟议修改贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令（简称CDSA），只要控方能够排除一切合理怀疑，证明嫌犯知道或有合理理由相信他所经手的是赃款，就可以说服法庭治他的罪。

未助查潜逃嫌犯不能取回扣押资产

在处理犯罪所得方面，执法机构有权扣押潜逃嫌犯的资产。至于该如何处理这些资产，现有的程序和刑事诉讼法都没有明文规定。

为免法庭在案件未审结前释放资产，以及不让潜逃出国的嫌犯有机会取回财物，法案提出两项修改建议：一、若执法机构申请继续扣押资产，而法庭也同意案件尚未完成调查，资产就不得归还嫌犯；二、潜逃嫌犯必须亲自协助调查，之后才能申请取回扣押财物。

法案择日进行二读辩论。