母女收留低智商女 且当奴隶施酷刑 母亲判监17年10个月

母女三人看似好心收留低智商女子，实为逼迫女子当奴隶差遣，夜里用铁链拴住女子避免她逃跑，并且对她实行各种酷刑，包括用钳子扭断女子脚趾、拿锤子敲掉牙齿，以及直接用手指戳伤女子右眼等。

在三人当中面对最多和最严重控状的母亲哈丝玛（73岁）星期二（7月2日）在高庭认罪后，被判坐牢17年又10个月。

邓碧云法官下判时斥责哈丝玛对低智商女子诺莎尼卡（33岁）犯下恐怖的罪行，导致诺莎尼卡得承受严重的伤害与后果。法官说，若非考虑到哈丝玛的年龄，法庭应会判予更重的刑罚。

哈丝玛一共面对17项控状，包括蓄意重伤他人、非法禁锢，以及给警方假信息等。两个女儿哈丝妮扎（43岁）与哈丝琳达（38岁）则已在2021年被治罪，分别被判坐牢36个月和赔偿受害人1000元，以及坐牢八年半。

这起案件发生于2016年中至2018年1月之间。根据案情，诺莎尼卡与哈丝玛的儿子是中学同学，诺莎尼卡经常上门找哈丝玛一家人，与他们的关系很好，甚至视他们为亲人。

2016年，诺莎尼卡与家人吵架后离家出走，并且开始寄住在哈丝玛的家，睡在单位客厅的地板上。哈丝玛与女儿当时表示诺莎尼卡无须付租金，但每月得还150元的洗衣费。

殊不知，诺莎尼卡入住该单位后，便是她噩梦的开始。哈丝妮扎与哈丝琳达私下协议好，把诺莎尼卡当作她们的家中奴隶。母女三人扣留诺莎尼卡的身份证与护照，并且指示她做各种家务。

有一次，哈丝琳达指责诺莎尼卡为哈丝琳达的丈夫口交，母女三人自那时候起开始以各种酷刑虐待诺莎尼卡，包括用钳子扭断她脚趾、用锤子敲掉牙齿、用棒球棍暴打她的头部，以及对她身体泼热水等。

案发期间，诺莎尼卡也被拴在家中不同角落包括厕所马桶上，她全身尽是被虐待后所留下的疮与伤口，时间一久伤口也开始感染发臭。

当被送到医院接受急救时，诺莎尼卡约30％的身体部位被灼伤、10颗牙齿断裂，两只耳朵也严重变形等，进行抢救的医疗人员原本担心诺莎尼卡可能只剩一两天活命。

据《联合早报》了解，诺莎尼卡目前已康复，并且可以从事一些简单工作。