疑不满乘客需出示公寓卡入门 私召车司机与保安爆发冲突

疑不满乘客得出示公寓卡入门，私召车司机与保安爆发冲突，甚至被指不顾保安人员阻挡，执意倒车离开。

这起纠纷发生在6月29日晚上7时48分左右。一辆私召车送客到位于沈氏道的东景苑，司机和入口处的保安人员起争执。

根据现场公众拍下的视频，车子在公寓门口接受保安人员的检查。车上乘客或因掏出公寓卡时花费一些时间，司机不耐烦地对保安员抱怨说浪费时间，有人甚至当场报警。岂料，司机在警员到场前，就尝试倒车离开。

画面显示，一名保安站在车后，一手抵着车尾阻止私召车离开，但车子不断倒车，另一保安员则拿路锥到车后方阻拦。

车辆继续倒退时碾过一个路锥，两名保安继续用手顶着车辆，第三名保安在车辆前方用手机拍摄。

期间，一名保安打开驾驶座车门，而男司机也下车理论。

司机情绪颇为激动，朝保安比手画脚，也掏出手机拍摄。大约有四五名保安出来和司机对话，当时车子就停在公寓入口的路上。

警方证实接获相关通报，目前已展开调查。

保安协会谴责欺凌保安的行为

新加坡保安协会谴责任何对保安的欺凌行为，并同保安公司合作，提供法律协助。

保安协会执行董事乔丹受访时说，他们对案件知情，也了解警方也到场协助。

协会强烈谴责对保安人员的任何欺凌行为，并指2022年保安雇员联合会调查显示，10名保安中就有四人被欺凌，数据每年如此。