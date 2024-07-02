【国会】维文：新加坡已准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家

外交部长维文医生重申，新加坡今年5月经仔细考量后，投票支持巴勒斯坦加入联合国的决议草案，这意味着我国准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家。

数名议员星期二（7月2日）在国会上就巴勒斯坦议题提出口头询问，维文在阐述新加坡的立场时，作出上述表态。

维文指出，我国在联合国的投票意味着新加坡准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家。他说，我们会在适当的时候这么做。

而新加坡这么做的最主要考量，是这有助推动和平的进程，并达成经谈判的两国方案。

维文强调，重要的是要有一个有效的巴勒斯坦政府，这个政府要接受以色列有存在的权利，以及明确反对恐怖主义。双方都有合法权利、双方人民也都有在各自安全边界内和平并有尊严地生活的权利。

新加坡呼吁双方把握机会，采取行动迈向长久和平，并且为持续了太久的苦难画下句点。

维文说：“最终，以色列和巴勒斯坦人必须展现领导力，并合作为他们的人民缔造更好的未来。作为双方的朋友，新加坡会继续给予鼓励和支持。”

新加坡在今年5月的联合国大会上投票支持巴勒斯坦加入联合国的决议草案。巴勒斯坦是在今年4月2日要求联合国重新考虑它的会员资格申请，但安理会在4月18日的表决中，因常任理事国美国否决，无法支持有关申请。

联合国大会随后在5月10日召开紧急特别会议续会，就有关巴勒斯坦的决议草案进行表决。

维文强调：“我们已做好准备做出贡献，并会考虑加沙的需求以及我们自己的资源和能力。但显然这些只能在停火之后才进行。现在的重点是在加沙确保立即的人道停火，并且马上释放所有人质。”