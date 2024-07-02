【国会】马善高：家庭援助站计划获正面反馈

卫生部推出的家庭援助站计划获得各方正面反馈，2023年11月启用的武吉坎贝拉家庭援助站吸引超过1500名参与者。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期二（7月2日）在国会答复惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士，有关家庭援助站（Family Nexus）计划进展的提问时透露上述数据。

他说，位于三巴旺综合诊疗所的武吉坎贝拉家庭援助站吸引千人参与，反映了家长和看护者对于孩子一起参加教育和健康建设活动的浓厚兴趣。

在转介方面，自2022年11月试运营以来，淡滨尼天地家庭援助站已收到超过380起由社区护士转介的个案。

榜鹅家庭援助站从去年12月至今年5月，则已向社会服务机构转介超过500起个案。

马善高指出，当局正通过试点计划测试不同的模式，将多项服务聚集起来，并探索最有效的模式推广到其他社区。

榜鹅家庭援助站今年1月率先正式启用，淡滨尼天地家庭援助站于今年6月也启用。全国目前有四个家庭援助站，另两个设在蔡厝港和三巴旺。

卫生部在2022年国会拨款委员会辩论开支预算时宣布家庭援助站计划。这个一站式的综合家庭支持项目，将各种健康与社会服务汇集在同个屋檐下，方便社区内的年轻家庭获得更全面的支持。

这个项目也是妇幼健康支援策略（Child and Maternal Health and Wellbeing Strategy）下的举措之一，旨在促进孩童与家庭的健康，并帮助孩子达到最佳的发展潜力。