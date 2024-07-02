【国会】梁文辉撤回播客访谈中调侃国会议长公平公正的言论

新加坡前进党非选区议员梁文辉在播客访谈中调侃说，在国会提问时是第一个举手却是最后一位被国会议长叫到的议员。国会议长谢健平事后联络梁文辉，要求他针对这些不实言辞发表澄清和道歉。

梁文辉星期一（7月1日）发电邮给谢健平，撤回自己具有误导性的言论，并说谢健平在国会议事过程中公平公正，自己并没有遭遇不同等的待遇。

谢健平在星期二（2日）国会复会时，向朝野议员讲述他与梁文辉针对此事的电邮和见面时的往来。

播客“Yah Lah But”节目于5月14日播出后，谢健平查找了自己2023年8月担任议长以来，直至今年5月在国会议事的记录。记录显示，梁文辉多次比其他议员更早被点名提出补充提问和澄清，谢健平也不止一次让梁文辉针对同一课题提问多次。

谢健平说：“梁文辉的言论严重歪曲了国会议事程序，也暗示梁文辉在某种程度上受到了与其他议员不同等的待遇，以及他的澄清和补充提问都被视为次要的。言论妄加非议我在点名议员发言时的公平和公正。这反映了我作为议长的品格，涉及我主持国会程序的行为。”

谢健平于6月22日发电邮给梁文辉，询问梁文辉播客中言辞的依据。

梁文辉25日答复说，他是在访谈开始时为缓解气氛而做出的轻松回应，不是针对议长公正性的评论，议长曾多次在其他议员之前叫他发言。梁文辉于同日在脸书贴文澄清此事。他也在电邮答复中要求在国会复会前与谢健平当面澄清此事。

两人于26日在谢健平的办公室见面，梁文辉重申了之前给予谢健平的解释，并指谢健平在点名议员提问时，对他很公平。

之后，谢健平于同日发电邮给梁文辉，要求他提交书面声明，对他的言辞道歉。

梁文辉28日答复了电邮。谢健平说，这份电邮的内容比梁文辉发表的首个澄清更进一步指出，梁文辉对在国会的提问时间和机会感到满意，也同意谢健平曾多次在其他议员之前点名他提问。

谢健平于30日答复电邮说，他感谢梁文辉的澄清，但电邮并没有为他的言辞道歉。因此，谢健平给予梁文辉最后一次道歉的机会。

梁文辉星期一答复电邮说，为了了结此事，他撤回在播客中所说的话，也无意暗示自己受到了与其他议员不同的待遇。

谢健平说：“我对梁文辉的澄清感到满意。从整体上看，这减轻了他的言辞所造成的误导印象。他在澄清中也指出，我是公平公正的。”