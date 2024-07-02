【国会】徐芳达：不可能完全消除漏油事故风险 会继续改善程序和应急方案

我国多年来已采取多项措施加强船只和加油作业安全，但新加坡或本区域水域未来还是可能再次出现漏油情况。此次油污清理方式和运作是遵循国际专家的指导，我国会从事故中学习，继续更新和改进标准作业程序和应急方案。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达、永续发展与环境部长傅海燕，以及国家发展部长李智陞，星期二（7月2日）在国会发表部长声明，回应朝野议员针对漏油事故提出的40道问题。

徐芳达发言时指出，要完全消除漏油事故的风险是不可能的。因此，政府为迅速有效应对这类事故做好准备，包括与业界伙伴合作制定应急方案，并通过每两年举行的跨机构漏油事故应变演习改善方案。

荷兰注册的挖泥船Vox Maxima上个月撞上新加坡注册的加油船Marine Honour，导致加油船的一个燃油舱破裂，约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸。

已在海域部署长达4000米的围油栏

针对海事及港务管理局的巡逻船为何没有在承包商抵达前先铺设围油栏，徐芳达说，巡逻船上的围油栏适用于快速处理小规模和局部漏油，例如在加油过程中的漏油，不适合应对上个月更严重的事故。

除了在受影响海域部署长达4000米的围油栏，当局也采用了撇油器（oil skimmers），应对大片油污。

徐芳达说，部署撇油器前要先确认大片油污的位置。不过，当天下雷阵雨影响了能见度，导致海事局和承包商在事发后头几个小时无法辨认油污。

此外，这次泄漏的燃油密度与海水非常接近，浮油可能潜入水面之下，再加上夜幕降临，使探测工作变得更加困难。海事局因此通过无人机、卫星图像，以及现场船只和人员的观察，确认大片油污的地点。