新航往返北京大兴机场航班 票价407元起跳

新加坡航空11月开通往返我国和中国北京大兴机场的每日航班，开放出售的首周票价从407元起跳，比同期飞往北京首都国际机场的新航航班可便宜多达35%，受访专家列出三个因素解释低廉票价。

《新明日报》早前报道，新航将在今年11月11日开通往返我国和中国北京大兴国际机场的每日航班，届时我国到北京的新航班次将从现在的每周18班增至28班，一日四趟，机票价格更具竞争力。

经网上查询，开通后飞往北京大兴机场的五天来回经济舱位，机票价格从407元起跳，同一时期飞往首都机场的票价则因不同时段，从415元至627元起跳，最高差价可达35%。

现为旅游咨询顾问的旅游局前助理局长蔡永兴受访时分析，差价的原因主要分三点，包括飞机航班的时间段、大兴机场和市区的距离，以及新航线的缘故。

“飞往大兴的飞机航班是在凌晨时段，比较适合专门到北京玩乐的游客，基本上早上就可以开启旅游，但缺点就是时间很早，不适合商务人士的飞行时间。另外，以距离来算，大兴在北京的东南面，离市中心较远，加上这是新航班，飞往该机场的国际航班不多，因而推出优惠价。”新航开始推出新航班机票时，不少乘客被407元来回机票吸引。

黄先生（41岁，文员）受访时就说，早前飞往北京一般票价维持在800元至900元不等，听闻新航线后就查了票价并为四名家人订购了11月最后一周的往返机票。“自2006年从北京大学毕业后，一直都想带两个孩子回去我的母校走走，同时去参观这座世界上最大的北京大兴国际机场。我因为工作需求，次日才确认可请假，再次订机票时却发现机票价格在一夕之间涨到507元，但仍比过去便宜许多。”