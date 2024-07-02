涉非法远程赌博活动 43男女在新马两地被捕

新加坡警察部队和马来西亚皇家警察展开联合行动，在新马两地逮捕43名涉及非法远程赌博活动的男女，并对总值超过1070万新元的七个房地产发出禁止处置令。

新加坡警察部队星期二（7月2日）发文告说，41名男子和两名女子，被怀疑是一个非法远程赌博犯罪团伙的成员而被警方逮捕。这43名男女的年龄介于34岁和82岁。

这次的联合行动是在6月30日和7月1日在两地展开。在本地，来自刑事侦查局、警方情报局、特别行动指挥处和不同警署的警员在全岛多个地方展开突击行动，逮捕37名男子和两名女子。

在长堤彼岸，马来西亚皇家警察也同时在马来西亚展开突击行动，逮捕四名涉案男子。

警方指出，当局在行动中对价值超过1070万新元的七个房地产发出禁止处置令，同时起获现金、珠宝、名表和超过40个银行户头里总值近400万元的资产，进行调查和避免犯罪所得被分散或转移。其他被起获的物品包括电脑、手机和赌博相关用品。

在落网的43人中，八男一女星期二在抵触赌博管制法令的罪名下被控。针对其他男女的调查则还在进行中。根据法令，以中介身份提供非法投注服务者，一旦罪名成立，就可能面对最高20万元罚款和坐牢最长五年。

代副警察总监（调查及情报）兼刑事侦查局局长张伟汉说，警方严厉看待所有形式的非法下注活动，并将继续对涉案者采取行动，将他们绳之于法。

张伟汉也说，为了打击跨国有组织犯罪，警方将和海外伙伴，例如马来西亚皇家警察紧密合作，侦查和打击针对新加坡人的犯罪团伙。“警方将继续和伙伴合作，无论犯罪团伙选择在何处运营，我们都会侦破和将它们捣毁。”