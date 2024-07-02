【国会】徐芳达：要求GIC投资本地股市有违其目的

要求新加坡政府投资公司投资本地挂牌公司，不是改善新加坡股票市场吸引力的方案。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（7月2日）在国会回答议员提问时指出这点。

他说，这么做会违背政府设立新加坡政府投资公司（GIC）的目的，不会让新加坡和新加坡人获益。

武吉班让议员连荣华在国会提问，政府会否考虑评估GIC的投资委托，考虑一些业界人士的建议，让GIC把部分投资配置到在新加坡交易所挂牌的股票，以重振本地股市。

GIC、新加坡金融管理局以及淡马锡（Temasek）管理我国政府的储备金。根据GIC网站，GIC管理多数的金融资产，进行长线投资，目标是保持和提高所管理资金的国际购买力。

截至去年3月底，淡马锡投资组合中28%的有新加坡曝险。GIC不投资新加坡市场。金管局主要投资发达市场投资级别债券等流动性资产。

新加坡工商联合总会（SBF）曾在2016年发布报告呼吁政府做出激进改革，允许中央公积金资金投资于本地股票市场，推动股市的流动性。公积金存款投资于由新加坡政府发行和担保的“新加坡政府特别债券”（简称SSGS），发行SSGS所得的资金和其他政府资金，主要由GIC进行长期投资。

此前《金融时报》报道，新加坡正在研究如何提振新加坡股市，金管局和新加坡交易所（SGX）已收到业者的建议，正在考虑有关措施。业者提出的其中一项建议是允许养老金和主权资金投资于本地股市。