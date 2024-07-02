黄总理：为人民提供更多机会主导发展道路 实现各自理想

政府将为人民提供更多机会去主导自己的发展道路，实现各自不同的理想和对成功的定义。

总理兼财政部长黄循财在一场学生对话会致辞时指出，相较于他成长的时代，现在的年轻人有更多职业发展渠道和选择，不像以往只局限于医生、律师、教师等主要专业。这个改变也反映了我国更多元化的经济体。顶尖的宇航、生物科技等国际公司进军本地，为人民提供好的工作机会。

人们的观念与态度也逐渐转变。以医药护理领域为例，除了医生，社会也肯定护士、治疗师等人员的专长。初创企业的发展也更加蓬勃，更多年轻人创业。此外，更多年轻人也选择较不同的道路，如成为专业运动员或数码内容创作者。

年轻人如今有更多选择能探索，但选择过多有时却可能让人无所适从。黄总理建议在场的学生，专注于发展自己的强项，不必与他人做比较，或硬挤入不适合自己的框框。发展才华也不是一步登天的事，须花时间培养，间中也会遇到挫折。

他以诺贝尔医学奖得主卡塔林·考里科（Katalin Kariko）为例，这名研究人员在冠病疫情前所开展的信使核糖核酸（mRNA）研究不被看好，资助申请被拒，甚至被大学降职减薪等。但她持之以恒，研究成果终于造福民众。

黄总理以此鼓励学生，即使遇到挫折，或时而感觉不被认同，他们也应继续努力且追求卓越，抱持积极的学习精神。这也是政府为什么投入大量资源在技能创前程，使人民能持续学习，在步入中年后仍可开启事业第二春。

政府2022年开展新加坡携手前进（Forward Singapore）运动，旨在勾勒未来愿景，更新社会契约。黄总理重申，我国将致力于打造一个公平且包容的社会。不过，这也需要每个人扮演角色。政府将创造更多机会让年轻人做出贡献，塑造社会契约，例如已成立的青年小组让年轻人针对关注的课题提出建议。

不过，今日的世界不同于往日，新加坡取得的成绩得来不易。黄总理分享说，在他的年少时期，还没有社交媒体与智能手机。中国经济正刚崛起；柏林墙倒塌、苏联解体，美国成了唯一的超级大国。

人们有时会倾向于把过去“浪漫化”，认为过去的时代更好，但事实未必如此。我国当时的公共交通还不完善，只有两条地铁线。娱乐、文化与艺术节目与设施并不多，还曾被视为“文化沙漠”。

但在这数十年来，我国的居住环境有所提升，经济更强韧。人民有更好的教育水平。他那一届的学生（1970年代初出生），只有约55％在中学后升学。如今，几乎每名学生都继续升学。如今，大学毕业生的起薪约5000元，高于当时的约3000元。

尽管未来仍布满挑战，包括中美竞争等外部环境因素、气候变化问题、科技发展等，但黄总理相信，我国有能力应对并在未来更“危险”的世界生存且发展，就如同当年我国克服了亚洲金融危机、沙斯等危机。

他说：“我们永远是一个小红点，没有腹地，没有自然资源。如果我们动摇了，没有人有义务救助我们。最终，我们得靠自己的智慧和创造力自救，决定自己的未来……无论我们有什么差异，我们须团结一致，为国家和同胞做对的事。这也是为何我们能走出冠病疫情。我们需要同样的精神——大胆思考、有远见，开创前进的道路。”

由新加坡政策研究所、学生组织Varsity Voices和新大联办的对话会在新加坡管理大学杨邦孝法学院举行。共有约900名就读大学、理工学院和工艺教育学院的学生参加这场对话会。