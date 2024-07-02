涉欺诈或当钱骡 29人落网后将被控

涉嫌将银行户头转卖或转租给犯罪团伙等与钱骡相关的非法活动，29人落网后将于星期三（7月3日）被控。

新加坡警察部队星期二（2日）发文告说，29人因涉及不同类型的诈骗而遭警方逮捕，他们的年龄介于17岁至48岁，涉及的诈骗案包括假政府官员、网络爱情、钓鱼和谎称提供性服务等骗局。

警方表示，警方查证后证实其中20人怀疑将银行户头转卖或转租给犯罪团伙使用，或协助团伙转账。四人被指欺骗银行开户头后，再将户头交给犯罪团伙使用。最后五人则被指将Singpass资料卖给犯罪团伙，让后者开设新的银行户头进行诈骗。

这29人将在星期三被控上法庭，他们将会面对不同罪名，其中包括协助他人接收犯罪所得、无照提供付款服务、未经允许使用电脑系统，以及未经许可披露登录代码等。

协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，罪成可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。

未经许可披露登录代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。

警方强调，严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。警方也提醒公众，切勿向他人提供银行户头或电话号码，以免卷入骗案，沦为骗子同伙。

公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。

