为减少意外 明年起新注册罗厘起重机须装安全系统

明年1月起，所有新注册的罗厘起重机须安装稳定度操控系统，以确保将起吊作业限制在安全范围内，从而防止起重机因重心不稳翻覆的意外。

名为稳定度操控系统（Stability Control System）的安全设备，可实时监控和调整罗厘起重机支脚（stabiliser）伸展情况。在一些空间较受限的工地，若支脚无法全部伸展，可起吊的范围和所吊物体重量会随之减少；当系统监测到吊臂超越可操作范围，就会发出警示声响和信号灯，并切断起重机操作。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期三（7月3日）为新加坡建筑商公会环境、卫生与安全运动致辞时，宣布这项加强罗厘起重机安全的新措施。新宣布仅针对新注册罗厘起重机，但陈诗龙鼓励业者为已在使用中的起重机增添安全功能。

陈诗龙说，罗厘起重机经常在公共区域附近使用，一旦翻覆，可能会对工人甚至公众造成严重影响。

人力部数据显示，过去10年，超过六成的事故，原本都可通过安装稳定度操控系统来避免。过去五年，本地有14起涉及罗厘起重机的危险事故，导致两人死亡。

最近一起事故是5月底在宏茂桥一工地，因起重机突然倒下，导致一名客工被吊起的混凝土桶击中送院。涉及事故的起重机，并没安装稳定度操控系统。

人力部答复《联合早报》询问时透露，全岛目前约有3000辆罗厘起重机，其中约35%已安装这系统。

为了鼓励更多业者采纳科技，人力部推出400万元津贴计划。即日起到明年3月底，所有安装新系统的业者，可申领最高七成的安装费用津贴，每辆起重机的上限是7000元，每家公司可享有的津贴最高为2万元。