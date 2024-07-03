克兰芝马西岭之间地铁轨道易被雷击 或加速避雷器受损

克兰芝和马西岭之间的地铁轨道易被雷击，因此，尽管造成地铁南北线今年6月初中断的避雷器有定时维护，但期间或被雷击中而更快受损。

不过，我国地铁网络的防雷系统符合本地和国际标准，直到最近的地铁中断，过去五年并未发生雷击所致的故障。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（7月2日）以书面答复马西岭—油池集选区议员任梓铭和蒙巴登区议员林谋泉的提问时做出上述回应。

上个月3日傍晚5时46分，由SMRT经营的地铁南北线发生故障，克兰芝站附近轨道上的电力控制箱被雷击中起火，油池和兀兰之间的列车服务中断近两个半小时，直至晚上8时10分才恢复。

初步调查显示，本应保护电力控制箱的避雷器可能因经年累月耗损，无法发挥正常保护功能，导致地铁失去牵引动力。

失灵的避雷器约七个月前才移交给SMRT，原定明年才须进行维护。徐芳达说，SMRT有根据制造商的建议定时维护避雷器，但造成地铁中断的避雷器此前或已被雷击中而更快受损。

“我们正与制造商和地铁业者检讨避雷器的维修频率。导致地铁中断的避雷器已更换，附近其他避雷器则已完成检查，确定能正常操作。”

陆路交通管理局规定，地铁业者须拟定完善的地铁中断应对计划，包括提供免费的接驳巴士服务等。徐芳达说，陆交局、地铁业者和相关机构每年会举行联合演习，并从演习和事故中吸取经验，持续优化应对计划。

针对6月初的中断，陆交局早前评估SMRT的应对计划符合标准作业程序。不过，徐芳达表示，陆交局知悉公众的反馈，会继续与业者合作加强应对计划，包括提升发布消息的清晰度，以及改善人流管控措施。