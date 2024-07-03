美国联邦储备局主席鲍威尔称美国回到通胀放缓的轨道，鼓舞市场情绪，并推动标普500指数和纳斯达克指数攀至新高。在星期二（7月2日）的美国隔夜股市，纳斯达克指数领涨0.84％，标普500指数和道琼斯工业指数分别上涨0.62％和0.41％。

新加坡海峡时报指数星期二上涨29.33点或0.88%，闭市报3367.90点。

亚太股市星期三（3日）开盘时走高，首尔上涨0.55％，东京和悉尼分别起0.50％和0.25％。

以下是星期三可关注的股票：

1. 克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT，简称CEREIT）说，旗下投资组合的107处物业已进行独立估值，截至今年6月底，投资组合总估值为22亿4230万欧元（约32亿6772万新元）。与截至去年12月底的估值相比，截至今年6月底的估值增加0.6％或1310万欧元，反映欧洲情况稳定，获得较低的无风险利率、一些资产类别融资条件改善，以及已完成的发展项目支撑。

2. 卓越自动系统（Advanced Systems Automation）针对来自Telford Service Sdn Bhd的索偿信（letter of demand）提供了最新进展。Telford Service于星期二通过律师发出信函，要求公司在七天内，即7月9日之前，全额支付未偿债务余额。信函也说，若在7月9日之前未能全额支付净债务额，Telford Service将对公司提起诉讼，追回净债务额，以及要求公司承担费用。

3. 被列入观察名单的复兴联合（Renaissance United）发布的2024财年业绩报告显示，受公司在中国天然气分销业务相关的无形资产减值影响，集团税前亏损达866万元。

4. ISOTeam宣布成立子公司ISOTeam BuildTech，以推动人工智能在公司建筑和房地产维修方面的使用。公司将通过利用人工智能和机器人技术，为建筑环境提供设计和自主解决方案。