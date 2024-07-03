逾半数组屋家庭领取气候优惠券 电风扇洗衣机冰箱最受落

全国已有约60万7000户组屋家庭领取了“气候优惠券”，当中约15%已开始使用优惠券置换更节能省水的家电。未来几个月，政府机构将招募包括邻里业者在内的电器零售商加入计划。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（7月2日）在国会书面答复中透露，今年4月“气候友善家庭计划”（Climate Friendly Households Programme，简称CFHP）扩大到所有组屋住户后，截至6月15日，已有超过一半（约60万7000户）符合条件的家庭领取了气候优惠券，其中约有9万户家庭已开始使用他们的优惠券。

目前，最受欢迎的三种家电是电风扇、洗衣机和冰箱。通过改用更高效节能的电器，还能节省水电费。例如，一个四房式组屋家庭，从节能标签只有一个勾的冰箱换成三个勾的冰箱，可以节省高达6%的水电费。

符合条件的家庭可以从目前的14家参与计划的零售商名单中，选择较节能省水的电器和配件，覆盖300多家商店。国家环境局和公用事业局将继续与包括零售商在内的利益相关者合作，促进优惠券的使用。

环境局、公用局和政府科技局接下来几个月也将招募更多的电器零售商，包括邻里的零售商加入计划。

公众可使用Singpass上网领取300元的气候优惠券（Climate Voucher），领取和使用方式与社区发展理事会邻里购物券类似。优惠券有效期至2027年12月31日。