保护人工智能系统技术指南 网安局展开公众咨询

新加坡网络安全局将于今年7月就“保护人工智能系统技术指南”展开公众咨询，新指南将为本地系统所有者提供可用以应对潜在风险的实用措施。

资讯通信专才协会（Association of Information Security Professionals，简称AiSP）星期三（7月3日）举办首届人工智能安全峰会。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生出席峰会致辞时宣布，我国网安局将于7月为“保护人工智能系统技术指南”（Technical Guidelines for Securing AI Systems）展开公众咨询。

普杰立指出，这项指南旨在为现有的人工智能安全资源提供支持，并为本地的系统所有者提供可用来应对系统和用户潜在风险的实用措施。

他说，当局邀请人工智能生态中的所有成员，包括AiSP成员和国际合作伙伴，就如何改进指南提供建议与反馈。

他指出，政府清楚人工智能在广泛环境中得到应用，并涉及多种应用实例。“我们希望确保这些指南切实有用。”

接下来的几周内，网安局将发布有关公众咨询的更多详细信息。

同时，资讯通信专才协会也在现场宣布启动人工智能特别兴趣小组（AI Special Interest Group），为成员提供一个讨论人工智能发展的平台，让专业人士交流关键见解、洞察与经验。

普杰立也说，成员可以使用这个平台讨论网安部门如何在与人工智能共存的同时，继续确保数码领域的可信和安全。

他强调：“随着人工智能成为数码基础设施不可或缺的一部分，这些将成为关键主题。”