本地股市星期三早盘涨1.32% 一度创两年多新高

美国联邦储备局主席鲍威尔的讲话增强市场对美国将在不久后降息的预期，继美国隔夜股市走高后，多数亚太及新加坡股市星期三（7月3日）应声上涨。截至中午，新加坡海峡时报指数上涨44.48点或1.32％，报3412.38点。

海指在星期三早盘的交易中，一度触及3420.91点，创2022年4月以来最高。海指成份股方面，20只上扬，三只持平，七只下滑。

占海指权重最大的本地银行股都上涨，星展集团（DBS）上涨2.56％，报38.05元；大华银行（UOB）上涨2.09％，报32.31元；华侨银行（OCBC）上涨0.95％，报14.94元。

跌幅最显著的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和泰国酿酒（ThaiBev），分别下跌2.29％和2.27％，报1.28元和0.43元。

截至11时55分，亚太股市涨多跌少，除了深圳和上海分别下跌0.09％和0.40％，其余股市都攀高。香港上涨1.09％，台湾起1.05％，悉尼、首尔和东京的涨幅介于0.18％至0.93％。

IG亚洲市场策略师叶俊荣说，鲍威尔为风险情绪提供更多指引，他指出美国回到通胀放缓的轨道，美联储在9月份降息的可能性也大增。美元看跌，加上美国国债收益率的上行停止，或支撑亚洲股市星期三的风险环境。尽管如此，美国股市星期三将提早闭市，星期四（4日）因美国独立日（US Independence Day）休市，这可能会抑制投资者承担风险的胃口。