本地约六成人口过去两年没打冠病疫苗

我国约六成的人口过去两年内没有接种任何冠病疫苗，由于疫苗保护力会随时间减弱，卫生部长王乙康对此表示担忧，呼吁民众积极接种冠病疫苗。

王乙康星期二（7月2日）在国会书面答复中透露，截至6月23日，约60.5%的本地民众在过去两年间没有接种任何冠病疫苗。同时，截至6月，60岁以上的年长者当中，仅15%接种超过四剂冠病疫苗。

王乙康指出，这一情况令人担忧，因为疫苗保护力会随着时间减弱，而随着病毒进一步变异，可能会有许多感染者患上重症，如同疫情刚开始时的情况。

相较之下，一些国家如丹麦，有大多人口已接种新冠病疫苗。

王乙康分析，很多新加坡人不愿意继续接种疫苗，可能是出于对疫苗的倦怠，以及想把疫情抛诸脑后的心态。这也是由于人们不再认为冠病是严重疾病，并认为接种疫苗会有副作用。

他建议年长者和体弱者应继续按时接种疫苗，即每年接种一次，以更好地保护自己。“冠病不是突然变得温和的，如今它缓和下来是因为我们之前已经接种过疫苗，以保护我们在感染后不染上重症。”

王乙康也在答复中说，从今年4月中旬开始的新一波疫情，处于持续减弱状态。这波疫情的峰值出现在5月上旬，当时每周有约2万6000个病例；住院患者数量则在约两周后达到峰值，有370人住院。

如今估计的每周冠病病例已下降至8700例，住院病人约130人，加护病房的病例则维持在平均四例的低水平。

王乙康说，卫生部已经采取了一些措施以保护医疗系统，不过我国也已在无须加强限制的情况下，渡过了又一波疫情，这与我国将冠病视为地方流行病来对待的初衷是一致的。