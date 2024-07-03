带受查女佣留宿不满房东报警 阿叔持刀砍人

把在接受调查的印尼女佣女友带回租屋处，引发房东不满报警，65岁阿叔拿刀与房东对质，双方大打出手，房东手臂被砍伤。

被告是现年65岁的阿叔林成宝（译音），他承认一项蓄意伤人和一项抵触防止骚扰法令的控状，被判坐牢两周。

受害人是一名39岁的本地男子，他和被告在案发时是朋友，也是被告的房东，两人同住一单位。

1月13日凌晨零时34分左右，受害人报警称遭被告殴打，他指自己是屋主，被告当时手上拿着刀。

案情显示，两人起争执的原因始于某天，被告带着受害人不认识的女友回到单位过夜。当受害人质问被告时，被告指女友是一名印度尼西亚籍女佣，她因涉嫌“一起警方案件”，必须留下来。

事发前一天1月12日晚上11时许，受害人因对被告女友留在单位感到不舒服而报警。警员抵达后告诉被告，他的女友不该住在单位里，随后还护送被告的女友离开。

被告因此对受害人不满，于是与受害人对峙并斥责对方。两人发生口角，甚至大打出手。被告一度要打受害人，被挡下来后，受害人将被告推到冰箱，然后走出厨房。

岂料，被告随后手持一把约15.5公分长的刀，朝受害人走去。受害人担心自己的安危，便朝被告脸上打了几拳，且急忙掏出手机报警。

被告随后再次走向受害人，两人扭打在一起。被告用手中的刀砍伤受害人的左臂，所幸受害人最终成功将被告按压在地。

警方抵达后，受害人和被告均被送往医院救治。

根据医生的医疗报告，受害人的左前臂外侧靠近肘部处有一道四公分的刀伤，手指也受了伤。被告的伤势也不轻，他的鼻梁、左眼下眼睑、左人中和鼻孔处均有伤口；鼻骨、左上颌窦和左眼眶底也骨折，住院三天。