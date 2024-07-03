女职员监守自盗 五个月内拿走当铺18万元

当店女职员在五个月内偷当店近18万元现款，每周两次干案，还用橱柜的门挡电眼，随后到圣淘沙赌场“搏杀”。

被告郑瑞英（52岁，音译）星期三（7月3日）早上承认一项失信的控状，被判坐牢22个月。

根据案情，被告案发时在位于锦茂路第22座的新发当店（Seen Fatt Pawnshop）工作。她从2021年8月开始就在当店当文员。

调查显示，被告在2023年10月1日至今年2月28日，失信当店共17万9500元。

案情指出，包括被告在内，当店有两名文员，他们都有保险箱的密码和钥匙。

被告约每周两次会偷店里的钱，有时从保险箱拿钱，有时则是从保险箱取钱后，把钱放入前台的篮子，在当天当店打烊时再拿走篮子里的钱。

为了避免行径被发现，被告还会从保险箱再取钱，把钱补进篮子里。被告在其他时候，也会在顾客交钱给她后，直接放入自己的口袋。

被告染上赌博恶习，每次偷钱后，都拿去圣淘沙赌场“搏杀”。

被告犯案时，为了避开店里的电眼， 还用橱柜的门挡着电眼，以防被拍到犯案过程。

偷来的钱被骗走 最终向经理自首

被告在犯案期间，也想要贷款，但是陷入贷款骗局，被骗子指示先转账，才能收到贷款的钱。被告因而将从当店失信的一部分钱转给骗子。

被告最终在今年2月28日发短信给经理，承认犯案。两人见面后，被告承认失信店里近18万元。经理随后报警。