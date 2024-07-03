义顺停车场顶层花园养鸡 居民忧卫生扰民

义顺一组屋停车场的顶层花园，上月突然出现用木板搭起的鸡舍，里头养了好几只鸡，更挂起告示牌欢迎公众参观。

附近居民反映，自从鸡舍出现以来，不仅鸡鸣声扰人清静，他们也担心鸡粪会导致卫生问题。

住在义顺11道第429A座组屋的陈姓技术员（41岁）告诉《联合早报》，6月18日，他听到住家附近传来鸡啼声，下楼寻找却没看到鸡。隔天，他在第429座多层停车场顶层的社区花园，发现用几块木板搭建的鸡舍。鸡舍以围栏围着，四五只观赏鸡正在里头活动，还有两只鸡在一旁的收纳箱里。

根据他提供的照片，围栏上挂着的牌子写着“每个人都欢迎进来观赏”，更鼓励公众帮忙添水和添鸡饲料，同时提醒人们注意手部卫生、不要喧哗和触碰鸡舍里的物品。

陈姓技术员随即将情况反馈给义顺市镇理事会。不久后，他发现告示牌已移除，鸡也被关进鸡舍和收纳箱中。

“我觉得养鸡的人不专业，鸡在顶楼，一到下午一定是被太阳直晒；鸡也须要自由活动，被关着很残忍。”

《联合早报》记者7月2日到义顺11道第429座多层停车场顶层的社区花园时，鸡还被关在鸡舍和收纳箱里。（关俊威摄）

义顺11道第429座多层停车场顶层的社区花园，出现用几块木板搭建的鸡舍，鸡舍以围栏围着。（关俊威摄）

社区花园负责人胡秀妹受访时说，这些丝毛乌骨鸡（Silkie，观赏鸡的一种）属于一名居民园丁，前阵子放在公园饲养，原本是为了让居民观赏，同时用作教育用途，没想到会打扰居民。

她说，这些鸡平时不会乱飞，但在接到居民反馈后，他们已经建议养鸡人，将鸡送往更合适的地方，目前还需一些时间迁走。

义顺市镇会发言人回复《联合早报》询问时说，花园的清洁工作由居民和义工定期负责，市镇会致力保持社区的清洁卫生，必要时会提供帮助。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪2022年曾在国会上指出，为降低禽流感传播风险，并保护公众和动物健康，私人房地产内可饲养不超过10只鸡，但这些鸡不能作为商业用途。至于组屋区，为免引发公共卫生问题和对居民造成不便，组屋住户不得在住家内或公共场所养鸡。

义顺11道第429座多层停车场顶层的社区花园，由义顺Orchid Vista居民联系网管理设立。（关俊威摄）

义顺11道第429座多层停车场顶层的社区花园，由义顺Orchid Vista居民联系网设立和管理，园中有各种植物供居民观赏，颇有甘榜风情。

据报道，本地全岛去年已设立超过1900个社区花园，是居民参与园艺活动和促进关系的社区空间，组屋多层停车场的顶层花园也越来越常见。