悍妇醉酒哭闹 打保安掌掴警

悍妇喝醉后发酒疯，保安把她带到德士站，她却对保安又打又踢，警方到场后还掌掴警员，被判入狱12周，罚款1000元。

被告童冠仙（46岁，音译）来自中国，是本地永久居民。她面对三项包括蓄意伤人阻碍公务员执行公务、公共滋扰，以及抵触私人保安业法令的控状。

根据案情，2023年9月19日凌晨2时许，被告在克拉码头一带被一名保安发现她正抓着一名男子， 但男子并不认识她，当时只想要离开。

男子离开后，保安护送被告到附近的德士站，岂料被告持续发酒疯，又哭又闹。保安遭被告打了几巴掌，小腿也被踢，于是报警求助。

警员到场后发现被告看起来相当醉，且鼻子在流血。当警员要求被告出示身份证时，她开始蹲在路上找，不久后开始从包里拿出东西并扔在路上，甚至挑衅警员逮捕她。

被告还要求警员整理她从钱包里掏出后扔在路上的钱。

在与警员交涉的过程中，被告反复对警员大喊大叫和嘲弄警员，警员不止一次要求被告冷静下来，要她不要大声说话，但她还是一意孤行。

当警员要求被告不要碰他时，被告扇了警员的左脸一巴掌，导致对方面部挫伤。被告后来在现场接受医务人员的治疗后被捕，并被押送至警局。

被告随后被控上庭，她早前承认其中两项控状后，于星期二（7月2日）被判刑。