过去五年非法短期出租住宅 71人被罚款15人遭起诉

自2019年以来，64人因非法短期出租私宅被罚款，另有15人被控。此外，有七人因短期出租组屋而被罚款。

建屋发展局和市区重建局星期三（7月3日）发文告答复媒体询问时，公布以上数据。

文告指出，当局将根据公众反馈，对任何可能违例的出租行为展开调查。当局也会密切留意网络平台上的出租广告，并对违例情况进行调查。

“与此同时，我们也持续与主要网络平台沟通，请它们确保平台上的房源是合法的。”

建屋局和市建局提醒，本地私宅的出租期不得少于三个月，这样可以减少频繁更换租客的情况，避免对附近居民造成困扰，并且有助于提高安全。

组屋屋主在出租卧室或整间组屋前，则须获建屋局批准，出租期不得少于六个月。此外，组屋屋主须住满最低居住年限（Minimum Occupation Period），才能在公开市场上出售单位、出租整间组屋，或购买私宅。

建屋局和市建局说，当局严肃看待非法出租住宅，以提供短期住宿的行为，并会采取严格的执法行动。

违例短期出租私宅的初犯者，可被罚款最高5000元；重犯者或涉及较大规模出租行为的人，将被控上法庭，一旦罪成，每项控状可罚款高达20万元。

至于违法短期出租组屋者，建屋局可发出书面警告、处以最高5万元罚款，或强制收回组屋，视严重程度而定。