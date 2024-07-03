徐芳达：今年九成集装箱船误期抵达我国港口

红海危机打乱全球船运，大约九成集装箱船未按照预定时间抵达新加坡港口，比率高于去年平均的77％。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（7月2日）书面回应杨厝港区议员叶汉荣有关新加坡港口拥堵的情况时，如此透露。

红海危机造成往来欧洲和亚洲的船只绕道好望角，全球港口都有船只误期。徐芳达指出，许多船只在短时间内抵达，造成“船舶聚集”效应。

抵港的集装箱船为了更快回到欧洲，船运公司依赖新加坡作为转运港口，并在新加坡港口重新安排船上的集装箱，以便装载更多货物，方便下游港口的运作。

这因而造成新加坡港口的需求和集装箱处理的复杂程度增加，导致船只在我国港口停泊的时间拉长，进而使得要进港的船只须等上更长时间，造成港口拥堵。

首五个月 集装箱吞吐量同比增7.7％

今年1月至5月，新加坡港口的集装箱吞吐量增长7.7％，从去年同期的1570万个标准箱（TEU），增至1690万个标准箱。

徐芳达说：“集装箱吞吐量的强劲增长，以及船运公司依赖新加坡作为转运港口，反映全球航运业对新加坡作为枢纽的信赖和信心。”

他也指出，我国已经重新启动岌巴码头（Keppel Terminal）和丹戎巴葛码头的一些泊位和船坞。今年来，新加坡港务集团（PSA）提高所有码头的处理量，并且将在接下来几个月内继续提升处理量，以满足需求。

大士今年还将有三个新泊位投入运营，其中一个于星期一（1日）刚刚投入使用，另外两个将分别于10月和12月投入使用。徐芳达说：“如果需求持续增长，新加坡港务集团还会加快和提前发展额外的处理量。”

他也说，过渡到大士港口的这段期间，巴西班让码头将继续营运到至少2040年。这将确保我国港口的集装箱处理量不会下降，反而会随大士港口的逐步发展而维持增长。

大士港口在2040年代全面完工后，它的集装箱处理量将有6500万个标准箱。