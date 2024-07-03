银行股继续发力 本地股市星期三涨1.41%

美国联邦储备局主席鲍威尔的谈话增强了市场对今年内减息的预期，星期三（7月3日）的亚太股市普遍收高。新加坡海峡时报指数盘中一度创2022年4月以来的新高位，触及3420.91点。闭市时海指稍微回调，全天交易上涨1.41％或47.61点，收报3415.51点。

在前一个交易日顶着海指上升的银行股，星期三继续发力，星展集团闭市上扬2.32%至37.96点，大华银行起1.96%至32.27元，华侨银行爬升1.22%至14.98元。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说，上个交易日海指的升幅完全由银行股带动，因此显得薄弱和危险，但星期三股市的涨势是广泛性的，显示整体股市有买气。

其他亚太股市方面，除了上海和深圳股市闭市下跌之外，其余都上扬。上海股市跌0.49%，深圳的跌幅达0.78%。

台湾股市上涨1.28%，领涨亚太股市，日本与香港股市分别走高1.26%和1.18%，韩国和澳大利亚股市分别上升0.47%和0.33%。

海指全天交易量达15亿9000万股，交易额14亿8000万元，上升股353只，下跌股232只。

成份股有20只股价上涨，六只下跌，四只持平。

领涨的是新翔集团（SATS），起3.89%至2.94元；胜科工业（Sembcorp Industries）上涨3.44%至4.81元，云顶新加坡（Genting Singapore）走高2.41%至0.85元。

丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）跌幅最大，闭市退低2.29%至1.28元；星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust）下滑2.09%至0.935元，泰国酿酒（Thai Beverage）滑落1.14%至0.435元。