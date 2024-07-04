颜金勇：金管局在管理气候变化曝险 以保护新加坡官方外汇储备

新加坡金融管理局正在把气候变化风险和机会考量，纳入它的投资框架里，以保护新加坡的官方外汇储备，有望在2030年前达到将股票投资组合的碳强度降低50%的目标。

副总理兼贸工部长颜金勇在新加坡金融管理局星期四（7月4日）发布的2023/24年可持续发展报告中致辞时指出这点。颜金勇也是新加坡金融管理局主席。

颜金勇表示，随着世界在转型以减少对化石燃料的依赖，金管局已采取措施，通过管理资产组合对有高转型风险的公司的曝险，来保护新加坡官方外汇储备的资产组合。

金管局通过与外部基金经理的投资，发挥正面的影响，并从气候有关转型机会和低碳方案，创造良好的长期投资回报。

他说：“金管局相信有效地实施这些措施，连同世界在全球经济脱碳方面取得实际进展，将使到资产组合中的股票投资的平均碳密度，到2030年时比2018财年下降可达50％。”

他指出，气候变化对经济有着深刻的影响。金融业通过放贷、保险和投资活动，面对这些曝险。金融机构需要减少这些来自气候变化的实体和转型风险。虽然如此，对于在新加坡的金融机构来说，市场也存在可观的机会，供它们支持亚洲确实和顺利的过渡至净零排放。这可能是通过把资本投入于绿色和转型科技，以及促进创新的融资方案以打造一个可持续的未来。

因此，金管局自2019年以来便逐步的把环境方面的考虑因素，包括气候变化，结合于金管局的工作的各方面。

除了官方外汇储备之外，金管局作为中央银行和金融管制者，也与金融机构合作，以加强新加坡金融业对环境风险的韧性。

颜金勇也表示，在提倡新加坡作为一个国际金融中心方面，金管局也与金融机构合作，以发展一个具有活力的绿色及可持续发展的融资生态系统，从而支持亚洲转型至一个低碳的未来。

另外，金管局本身也在减排，以支持新加坡更广范围的气候承诺。