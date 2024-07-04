地铁东西线轨道故障 出行一度延误30分钟

地铁东西线星期四早上发生轨道故障，导致乘客的出行时间延误。

SMRT星期四（7月4日）早上7时25分通过脸书发文，通知公众裕廊东地铁站的轨道发生故障，导致列车行驶速度减慢，乘客的出行时间预计延长30分钟。

SMRT派出工程师到达现场修复故障。（取自SMRT脸书）

SMRT在金文泰站至文礼站之间提供免费的普通巴士服务，并吁请乘客考虑采用其他的交通方式前往目的地。

早上7时39分，SMRT更新脸书，建议乘客避免乘坐东向行驶的地铁，可选择乘坐南北线前往宏茂桥和滨海南站，或乘坐汤东线和滨海市区线作为替代交通路线。

SMRT已经派出工程师到达现场修复故障。

SMRT在早上8时03分更新脸书信息，指故障已经排除，地铁服务已经恢复正常，但金文泰站至文礼站之间提供免费的普通巴士服务仍会继续。

SMRT早上8时18分更新脸书称，常规服务已从7时48分起逐步恢复，免费的普通和接驳巴士服务已经结束，

SMRT称，延误是由于一处轨道转辙器（point machine）故障导致。SMRT派出工程师到现场检查，修复出现故障的转辙器。

转辙器是位于铁路交汇处，用于控制列车转换轨道的机器。SMRT强调，转辙器必须充分运作，才能保障列车安全运作，而安全是首要考量。

SMRT说，故障一经发现后，列车就以每小时5公里的慢速行驶，这导致乘客出行时间预计延长了30分钟。