一系列比预期弱的经济数据增加美国联邦储备局今年开始降息的可能性，推动标普500指数和纳斯达克指数再攀至新高。在星期三（7月3日）的美国隔夜股市，纳斯达克指数和标普500指数分别上涨0.88％和0.51％，道琼斯工业指数则微跌0.06％。

新加坡海峡时报指数星期三上涨1.41%或47.61点，闭市报3415.51点。

亚太股市星期四（4日）开盘时走高，悉尼上涨1.08％，首尔和东京分别起0.77％和0.36％。

以下是星期四可关注的股票：

1. 自2019年停牌的承兴大健康（Camsing Healthcare）将于星期四恢复交易。公司是在满足恢复交易的条件，以及完成一项新投资后，获准恢复交易。新投资包括配售约6000万新股，以及发行本金250万元的非上市零息强制可转换债券。公司将在三个月内物色和委任一名独立董事，这名独董将通过第三方独立选拔，也需要获得新交所批准。

2. 堡垒矿业（Fortress Minerals）宣布，子公司Fortress Resources与马来西亚的一家炼钢厂，于6月27日签署两份为期12个月的承购协议，从今年7月1日至明年6月30日供应约55万2000湿公吨（WMT）的铁矿。公司预计，协议将带来稳定的经常性收入和现金流，增强公司的财务状况。

3. Samurai 2K Aerosol说，集团业务运作受5月底发生的火灾影响，但部分营运已在6月恢复，包括向客户交付货物，利用现有运转良好的机器生产，目前将专注于重建库存量。