民防部队将启用新系统 一路为救护车开绿灯

公共医院附近的交通灯将装置感应器，让载有紧急病患的救护车能一路绿灯提早30至100秒抵达紧急部门，为病患争取宝贵的救命时间。

新加坡民防部队星期四（7月4日）在义安理工学院举办常年工作计划研讨会上，重点宣布讲实施这个新系统。

在救援工作中，每一分每一秒都至关重要，目前消防局内装有紧急呼叫系统（Hurry Call System），让民防部队人员能控制消防局周围的交通灯，以尽快转绿，让紧急车辆能争取时间，迅速出动到现场。

民防部队紧急医药服务处处长杨明华高级助理总监说，交通优先使用系统（Traffic Priority System）在分秒必争的紧急情况中，能让救护车在最短的时间内将病患送入医院接受治疗。

配合救护车交通优先使用系统，民防部队将在救护车内安装传感器。（新加坡民防部队提供）

在交通优先使用系统下，当救护人员确认是紧急个案，例如心脏骤停或严重创伤等情况后，电脑系统便会自动将救护车的资料列入系统的“白名单”。当救护车即将抵达交通路口时，路口的传感器探测到救护车上的传感器后，便会启动相关机制，让救护车前方的交通灯尽快转绿，好让救护车迅速通过路口。

当局在黄廷方综合医院和邱德拔医院周围展开测试，结果显示每次送院时间都能省约30至100秒，让病患能更快抵达紧急部门接受治疗。

交通优先使用系统将从7月15日起分三阶段推行，预计明年在本地九家公共医院周围的47个交通路口完成部署。