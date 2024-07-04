7月31日起 病况轻微拨995 等救护车时间可长达20分钟

随着我国人口迅速老龄化以及人们罹患更复杂的慢性疾病，为更好地调配资源应对紧急情况，从7月31日起，若在紧急医疗电话中被评估为情况轻微的病患，等待救护车的时间，可从目前的平均11分钟，延长到20分钟。

新加坡民防部队星期四（7月4日）在常年工作计划研讨会上宣布，从本月31日起，如果紧急医疗电话被评估为情况轻微（lower acuity），例如病患仍有意识的轻微烧伤或血糖低等情况，等候时间可长达20分钟。

目前，当局一天平均接到12通类似电话，往后预计将持续增加。这样的案件从从出动救护车，到病患地点提供必要帮助，再送入院，平均要花费75分钟的时间。

目前，民防部队在接到电话后约11分钟抵达现场，而目前民防部队共有92辆救护车。因此，若延长这类型案件的反应时间将能让当局更灵活地安排资源和救护车的使用时间，以应付紧急医疗情况，例如心脏骤停和呼吸紧急事故。

民防部队紧急医药服务处总医务官洪德瀚上校（医生）说，当局一直在审查初报病情制度，确保救护人员接到求助电话时，就能更好地评估现场的情况。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在研讨会上致辞时说，病患的安危是当局的首要考量。民防部队将推出一系列措施确保病患安全，例如若这类案件中再次接到电话说病患情况危急，会重新评估并派遣相应的资源。