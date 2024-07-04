医疗保健创新中心成立环境永续发展学院 减缓气候变化患病风险

全球医疗卫生系统是最大的温室气体排放源头之一，国立健保集团旗下的医疗保健创新中心宣布成立环境永续发展学院，通过减少行业的碳排放，降低人们因气候变化患病的风险。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（7月4日）在年度医疗保健创新中心（简称CHI）INNOVATE思想领袖论坛上，为CHI环境永续发展学院主持开幕仪式。

为了填补知识和行动之间的差距，新学院汇集了本地和国际合作伙伴如南大能源研究院（Energy Research Institute@NTU）、美国药剂公司默沙东（Merck Sharp & Dohme）、国大医学永续发展研究中心、保险业者Singlife等，通过教育行业领导和专业人士采取集体行动，并为利益相关者提供必要的技能，推动医疗保健领域的可持续发展。

新学院提供的技能培训包括重新设计护理模式和服务、培训领导和员工了解如何推动和维持可持续发展、教导专业职员计算和量化医疗保健业的碳足迹，以及部署可持续的材料和环境。

国立健保集团（国民保健）副集团首席执行总裁兼CHI执行董事苏源财教授说，从生态系统变化引起的媒介传播疾病的传播，到极端天气对弱势群体的冲击，越来越多的事件证明气候变化正在影响着人类健康。

“因此，作为从事医疗保健的人员，我们迫切地需要通过更关键的视角来看待我们对环境的影响，保证不对病人和环境造成伤害。”