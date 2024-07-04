停车场树桠突断裂 压中两辆电单车

义顺停车场一棵雨树的树桠无风无雨下突然断裂，压中停在树下的两辆电单车，一电单车严重损毁报废，另一辆却完好无损。

这起事故发生在星期三（7月3日）傍晚5时许，地点是义顺22街第274座组屋旁的露天停车场。

热心读者翁女士（55岁，家庭主妇）通知《新明日报》，该处停车场路旁草坪的一棵大树的树桠不知何故断裂，掉落后砸到停在下方的两辆电单车。

“我回家途中听到一声巨响，走过去查看时才知道树桠突然断裂倒下。”

根据翁女士提供的视频显示，其中一辆电单车被倒下的树桠压中，受损严重；另一辆则被树枝和树冠打中，看似没有受损。

记者于6时左右抵达现场，路旁停有两辆大卡车，而市镇会派出的施工人员已经封锁事发区域并开始清理工作。

施工队负责人李先生（65岁）受访说，他们在5时半左右接到通知，刚巧当时就在附近，因此可第一时间赶过来。工人们使用电锯把掉落的枝干锯成小段，再分批吊起放在卡车上运走。

一辆电单车严重损毁

据观察，被树桠砸到的两辆电单车皆已被移到一旁，一辆车身没明显刮痕，另一辆则面目全非，车头部分损毁严重，车身外壳结构和电线都已被压扁和暴露在外。

居民卡丝娜受访说，不幸被砸坏的是他儿子的电单车，当时刚好停在树下的停车位。

她说，事发后邻居突然来敲门，指她家里的电单车遭殃，她赶紧下楼查看，随后便见到儿子的爱车被砸坏，她赶紧拨电通知儿子，但儿子当时还没下班，因此无法赶来。

市镇会工人于一小时半内迅速清理现场，晚上7时左右收队离开。