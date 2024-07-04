本地股市星期四早盘涨0.58％

美国经济数据支持美国联邦储备局今年开始降息，继美国隔夜股市创新高后，多数亚太及新加坡股市星期四（7月4日）继续攀高。截至中午，新加坡海峡时报指数上涨19.76点或0.58％，报3435.27点。

海指成份股方面，23只上扬，四只持平，三只下滑。涨幅最显著的是海庭（Seatrium）和泰国酿酒（ThaiBev），分别起3.55％和2.30％，报1.46元和0.445元。

占海指权重最大的本地银行股继续发力，大华银行（UOB）上涨0.71％，报32.50元；华侨银行（OCBC）上涨0.47％，报15.05元。星展集团（DBS）则微跌0.05％，报37.94元。

除了星展集团，下跌的海指成份股还包括云顶新加坡（Genting Singapore）和创业公司（Venture Corporation），分别下跌0.59％和0.28％，报0.845元和14.20元。

截至11时55分，亚太股市涨多跌少，除了深圳和上海分别下跌0.40％和0.43％，其余股市都攀高。台湾上涨1.49％、悉尼起0.98％，香港、首尔和东京的涨幅介于0.08％至0.60％。

在汽车制造商和银行股上涨的带动下，东京证交所股票价格指数（TOPIX）在星期四触及新高。该指数在早盘的交易中攀至2890.52点的新高，超越1989年12月创下的盘中最高纪录2885.50点，也突破同日创下的闭市纪录2884.80点。

IG亚洲市场策略师叶俊荣说，比预期弱的美国初次申请失业救济金（initial jobless claims）数据和服务业采购经理指数（PMI）是亮点，美国经济增长放缓的前景再次使9月份降息的可能性大增。

叶俊荣指出，美元下跌，加上美国国债收益率走软，或支持区域的风险情绪。不过，星期四是美国独立日（US Independence Day）假期，投资者承担风险的胃口可能受到抑制，导致股市交易量减少。