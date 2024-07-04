圣淘沙与职总恒习计划未来三年推出100个技能提升项目 预计1万5000名员工将受益

圣淘沙发展局与职总恒习（NTUC Learning Hub）签署谅解备忘录，推出新的培训框架，让圣淘沙员工透过客户体验、健康与再生旅游，以及可持续发展等领域的培训来提升技能，预计约1万5000名员工能从中受益。

名为1-STEP的培训框架，将为圣淘沙发展局、圣淘沙名胜世界，以及近200个圣淘沙岛上业者等的所有员工，提供一系列技能提升项目，包括培训课程、大师班、工作坊及研讨会等，聚焦圣淘沙旅游业可能面对的实质问题。

圣淘沙发展局说希望员工在受训后，有能力为所面对的问题想出解决方案，并计划在未来三年推行100个方案。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期四（7月4日）出席谅解备忘录签署仪式。他致辞时说：“这个框架的特别之处在于，我们将邀请顶尖的培训合作伙伴，推出热门以及对旅游业越来越重要的课程和主题，包括客户体验、健康与再生旅游、人工智能和可持续性。”

例如，全球可持续旅游业理事会（Global Sustainable Tourism Council，简称GSTC）将针对无障碍通行和包容旅游，推出大师班，让参与者掌握有关可持续发展的相关技能，确保圣淘沙岛更具包容性和可持续。

活动上，旅游局也与职总恒习签署谅解备忘录，建立为期三年的合作伙伴关系，共同开发关键新兴领域的课程。

陈圣辉说，旅游局将继续确保这些课程能符合技能创前程培训（SkillsFuture）条件，让参与者获得补助。