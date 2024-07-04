国大医院推出新创伤中心 加强护理流程与创伤预防

新加坡国立大学医院是本地接收创伤病例最多的医院之一。为提供更全面和系统的护理服务，国大医院推出一站式创伤中心，不仅优化病患就医过程，也通过公共教育活动，加强高危群体的创伤预防意识。

国大医院位于我国西部，发生在西部地区的创伤（trauma）事故一年有超过5万起，而国大医院平均每年接收1300起危重病例，包括140起工业事故和70起儿童创伤事件。

建立在多年治疗创伤的经验和基础上，国大医院星期四（7月4日）正式推出国立大学创伤中心（National University Centre for Trauma），旨在为病患提供更顺畅、无阻的护理过程。

新中心将多学科部门的医护人员汇集在一处，且加快了创伤病患从急诊室转到手术室的周转时间，让病患能在紧急时刻获得更及时的治疗。

与其他创伤中心有所不同，这个新中心也着重于创伤预防的公共教育和外展活动，并把焦点放在三个关键群体上，即儿童、年长者和客工。

这三个群体因不同的因素，发生创伤的风险比常人高；儿童因活泼好动，容易发生意外；年长者摔倒以及发生其他意外的风险较高；客工则是因为工作强度大，发生意外的风险也较高。

根据2023年工作场所安全与卫生报告，在致命和重伤事故中建筑、制造、运输和仓储等高风险行业就占了60%。另外，本地有约三分之一的65岁及以上年长者至少摔倒过一次。

为从根本改善状况，国立大学创伤中心近期也与非营利组织、社区伙伴以及学校合作举办工作坊。

例如，中心在6月30日与客工援助组织ItsRainingRaincoats合作举办了一场创伤预防的工作坊，探讨如何照顾脊柱、控制出血和急救技巧等相关主题，获得了相当不错的反应。

接下来，中心将继续与不同社区伙伴、学校、活跃乐龄中心及非营利机构等合作，举行更结构化和系统化的活动。