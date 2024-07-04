统一身份防诈 政府机构至今发逾900万条gov.sg短信

政府机构统一使用gov.sg的新身份发送短信防诈。截至7月1日，超过100个机构运用同个短信窗口向公众发送逾900万条短信。

由政府开源科技部（Open Government Products）开发的gov.sg短信发送者身份（SMS Sender ID），从6月18日陆续启用，以应对日益猖獗的假冒政府官员骗案。这项措施在7月1日全面落实。

政府开源科技部助理主管（政策）海金（Hygin Fernandez）回答《联合早报》询问时说，团队从去年8月开始构思方案，向新加坡短信发送者身份登记系统（SMS Sender ID Registry）注册“gov.sg”，也与电信公司合作，屏蔽不法分子可能钻空子的身份名称，例如“90v.5g”。

“虽然这项措施旨在保障公众，以免他们坠入假冒政府官员骗案，但这并非万无一失。收件人接到政府发送的短信时，仍应仔细核对是否为gov.sg，保持警惕。”

7月1日，有部分公众收到新加坡警察部队经由“gov.sg”发来的防诈短信，但收件人姓名出错。警方事后道歉澄清，指这是“行政失误”所致，并没有发生个人资料泄露的情况。

针对此事，智慧国工作团副常任秘书沈丰吉受询时重申，这纯属行政错误，与gov.sg新短信发送身份无关。

他说，各政府机构、部门、法定机构和服务处会自行决定短信内容和接收者。“gov.sg短信发送身份则是作为一个统一且安全的平台，供这些机构使用。”

根据早前宣布，所有gov.sg短信都是单向通知，公众无须回复。点阅短信，开头会显示发送机构的全称，结尾则显示“这是新加坡政府自动发送的消息”。短信内若附带链接，会包含“gov.sg”、“for.edu.sg”或“for.sg”。