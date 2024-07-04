住21人“猪仔屋”清空 现装修好待重新出租

出租屋变21人非法住的“猪仔屋”事件，房屋经纪透露，单位目前已装修好，待当局批准后，才会重新出租单位。

《新明日报》6月报道，房产经纪郑先生（38岁）在社媒平台TikTok发布一系列视频，揭露原本租给五名学生的四房式单位竟藏着21人，且屋内情况一团糟。

郑先生当时受访时说，他是在6月12日接获当局通知，当天上门告知租客，所有人必须在同月14日傍晚5时前搬离，但14日当天单位内还有几人尚未搬走，最后只好报警。

他也透露，单位内不仅杂乱和卫生堪忧，一些家具也被搬走或遭破坏，包括电灯、冷气机、橱柜都有不同程度的损坏，甚至连床架都被拆除搬走。

《新明日报》星期三（7月3日）再次联系郑先生，他说单位在经过一个星期的装修后已经完工，正等待当局批准，之后就会重新出租单位。

“我帮屋主到单位监督装修工程，查看进度。经过一个星期的装修，单位现在已经重新油漆，坏了的橱柜也已修好。”

根据他星期三在TikTok上载的视频，单位的墙壁、房门都已经重新粉刷，犹如焕然一新，厨房的橱柜也已修好，和之前租客留下脏乱不堪的单位形成鲜明对比。

郑先生从事房产经纪有八年，他坦言，这也是他第一次遇到上述情况，也算是在本地少见的情况。“我以前只遇过租客不交租金，一再找借口拖延，最后才把租客赶走。”

他也借此提醒屋主，若是在出租单位收取押金后，要记得押金不能用来抵消租约的最后一个月的租金。“租客退租后，检查了单位没有损坏，再退还押金。”