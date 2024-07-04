弗洛拉通道永久地契项目Kassia周六开放预览

位于弗洛拉通道（Flora Drive）的私宅项目Kassia星期六（7月6日）开放预览，单卧房价格从88万3000元起跳。

这个项目由丰隆控股、城市发展和TID的合资公司Tripartite Developers开发，包括四座楼高八层的建筑，共有276个单位。

丰隆集团（Hong Leong Group）星期四（4日）发布文告指出，项目有单卧房至四卧房单位，面积最小的单卧房单位面积介于473至548平方英尺，价格从88万3000元起跳，相当于每平方英尺1867元；二卧房和三卧房单位面积分别介于656至775平方英尺，以及904至1054平方英尺，价格分别从119万6000元和165万9000元起跳。四卧房单位面积为1345平方英尺，价格从246万2000元起跳。

项目位于弗洛拉通道31号至39号，为永久地契私宅，占地约15万零839平方英尺，预计将于2027年11月取得临时入伙准证（TOP）。项目共有280个地下停车位。

项目是Tripartite Developers弗洛拉通道第11个项目

Kassia是Tripartite Developers在这地区的第11个也是最后一个住宅开发项目。其他姐妹项目也以花卉命名并按字母顺序排列，包括杜鹃花苑（Azalea Park）、美如画花园（Ballota Park）、佳丽莎花园（Carissa Park）、黛丽雅花园（Dahlia Park）、艾德薇花园（Edelweiss Park）、Ferraria Park、The Gale、Hedges Park、The Inflora，以及The Jovell。

项目与泛岛高速公路（PIE）和东海岸公园大道（ECP）相连。附近的商业、零售、餐饮和休闲活动场所包括樟宜商业园、樟宜机场、白沙乐怡度假村（Downtown East）、Komo Shoppes、新加坡博览中心，以及樟宜村众多小贩中心。

附近的教育机构包括圣希尔达小学（St Hilda’s Primary School）、工商小学、海星天主教中学（Hai Sing Catholic School）、淡马锡理工学院、新加坡科技设计大学以及日本人学校。

Kassia将从7月20日开始接受预订。