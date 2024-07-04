职总与新电信合作 130万名会员可用优惠价享通讯服务

新电信集团与全国职工总会未来五年将展开合作，多达130万名职总会员可以用优惠价，享有新电信提供的产品服务，包括移动网络、宽带服务及电视配套等。新电信也会拨出500万元，为被裁或来自低收入家庭的职总会员，提供免费或津贴通讯服务。

新电信（Singtel）和职总星期四（7月4日）联合发布文告，宣布双方签署谅解备忘录，在未来五年展开系列合作。除了为上百万名职总会员提供各种优惠，新电信也会举办数码素养培训活动，协助会员们更好地防范诈骗。

文告指出，所有职总会员可享受新电信一系列消费产品的独家优惠和折扣，它们包括移动网络、宽带和电视相关的通讯服务，并获一年免费的Red会员资格，有关会员资格可协助个人节省最高500元。

在职总的关怀与分享计划下，每年有约1万名低收入会员获得帮助，新电信会在未来五年，为最多6000人提供免费的通讯服务，以确保他们可上网，接触教育资源和继续学习。

至于被裁的职总会员和壮龄人士，新电信也会为他们提供移动网络、宽带和电视配套费用津贴，受惠人数最多5万人。

此外，为了加强防诈骗意识，新电信会与职总合作，为多达50万名专业人士、经理及执行人员（Professional, Manager and Executive，简称PME）及外籍雇员举办数码素养课，确保他们掌握必要的工具和知识，知道如何应对日益复杂的诈骗案，和保护重要的个人数据。

更多有关新电信和职总合作的详情，职总会员可浏览www.singtel.com/ntuc。