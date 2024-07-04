爱雍乌节天花板掉落 砸中女顾客

乌节路爱雍乌节商场的天花板突然掉落，重重砸向一名女子的头部。女子紧急送院后暂无大碍，头皮有两处明显肿胀。

这起事故发生在星期三（7月3日）晚上约7时50分，地点在爱雍乌节（ION Orchard）商场地下二层走道，靠近乌节地铁站进出口。

陈姓保险经纪（24岁）告诉《联合早报》，事发时她与同岁友人在商场内逛街，结果友人不幸被天花板砸中。“天花板呈长方形，尖角砸到朋友后，掉在地面发出巨响，灰尘四散，引起许多人注意。”

她忆述，友人疼得蹲坐地面三分钟，她也被突如其来的变故吓到。虽然友人的头部没有开裂伤，但还是紧急送往陈笃生医院救治。

据事发后拍摄的照片，天花板砸向地面后有不少碎片散落，另有一块天花板半脱落，里头可见暴露在外的钢条和电线。

陈姓保险经纪说，附近金店的工作人员赶忙伸出援手，地铁站和商场人员也快速到场了解情况，帮助受伤的友人。“朋友星期四（4日）凌晨3时做完检查离开医院，目前拿了病假休养。”

她说，友人目前仍有些心理创伤，商场工作人员紧急措施处理得当，但她们想知道事故的具体原因。

新加坡民防部队证实接获相关通报，一人被送往陈笃生医院救治。

爱雍乌节发言人答复《联合早报》询问时说，工作人员得知天花板掉落的事故后，立即协助受轻伤的顾客。商场正与伤者保持联系，也承诺继续提供必要的帮助。

发言人说，事发区域过后被封锁，以便进行检查和维修工作。商场还在调查事故的具体原因，并将采取措施确保顾客安全，防止类似事故重演。“对于这起事故对顾客造成的不便，我们深表歉意。”