卫科局起获逾600万元电子烟 两男两女助查

执法人员破获本地其中一个最大的电子烟分销网络，起获超过35万个电子烟和配件，黑市价超过600万元。两男两女正协助当局调查。

卫生科学局星期四（7月4日）发文告说，执法人员于6月14日至18日在三个地点展开突击行动，破获一个通过Telegram销售电子烟的团伙。

执法人员于6月14日收到线索，突击兀兰环道的一个仓库，发现大量的电子烟和配件。卫科局循线展开调查，同日在芽笼基里玛弯（Guillemard Crescent）的公寓，进行另一场突击行动。

6月18日，执法人员再到兀兰工业园的一个仓库展开突击。

卫生科学局起获的电子烟中，有14个电子烟含四氢大麻酚（tetrahydrocannabinol ，简称THC）成分。THC是受管制毒品，会令使用者焦虑、迷失方向和出现偏执症状。这些电子烟已移交中央肃毒局处理。

文告指出，介于34岁至52岁的两男两女，目前正协助卫生科学局和中央肃毒局调查。

数据显示，今年1月至今，卫生科学局已起获黑市价超过1800万元的电子烟和配件。

根据烟草法令，进口、分销或销售电子烟都属违法行为，初犯者可被罚最高1万元，或监禁最长六个月，或两者兼施；重犯者将被罚最高2万元，或监禁最长一年，或两者兼施；持有、使用和购买电子烟者，罚款最高2000元。