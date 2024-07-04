本地股市四连涨 星期四上升0.71%

美国联邦储备局今年内降息的可能性加大，亚洲股市受到提振。新加坡的主要股指海峡时报指数在星期四（7月4日）以3439.88点作收，上升24.37点或0.71%，连续四个交易日走高，创下两年多的新高。

香港、东京、首尔和悉尼股市分别上升0.31%、0.82%、1.11%和1.17%；上海和深圳分别滑落0.83%和0.99%。

美国最新的失业救济金申请数据和服务业采购经理指数不如市场预期，显示美国经济增长放缓。IG亚洲市场策略师叶俊荣认为，这意味着美国联邦储备局在9月份降息的概率从63%增加至68%。

他说：“具有限制性的货币政策对经济造成明显影响，这可能促使美联储在接下来把注意力转移到营造推动增长的环境。”

新加坡股市全天全场交易量达14亿4000万股，总交易额达12亿6000万元；上升股360只，下跌股214只。

海指成份股升多跌少，领涨的有泰国酿酒（Thai Beverage）、海庭（Seatrium）和新电信（Singtel），分别上升2.3%、2.13%和1.76%，收报0.445元、1.44元和2.89元。

下跌股有扬子江船业（Yangzijiang）、创业公司（Venture）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别滑落0.41%、0.28%和0.21%，报2.44元、14.20元和4.80元。



