胜捷企业租下香港新界50单位 改装成工人宿舍

新加坡挂牌公司胜捷企业（Centurion Corp）间接持股60％的合资公司Centurion-Lionrock，在星期三（7月3日）宣布，向百康投资公司（Abercorn Investments）租下香港新界张知行大厦（Cheung Chi Hang Building）的50个住宅单位，并打算把这些单位装修成拥有550床位的员工宿舍。

张知行大厦位于香港新界石湖墟（Shek Wu Hui）新丰路（San Fung Avenue）98号、100号、102号和104号。

胜捷企业是通过Centurion Overseas Investments私人有限公司，持有Centurion-Lionrock公司的60％股权。Centurion-Lionrock公司的其余40％股权是由LionRock Property有限公司持有。

胜捷企业星期四（4日）透露信息时说，这个房地产位于上水（Shueng Shui）中心，地处成熟社区，步行即可到达上水地铁站。拟议的翻新工程完成后，工人宿舍预计将于今年10月投入运营，并将在集团的西雅（Westlite）工人宿舍品牌和管理平台下运营。

它指出，这个房地产的主租约于2024年7月3日开始，2030年5月31日到期，并可选择续约五年。

它说，签订主租约是合资公司Centurion-Lionrock在香港为学生与工人租赁、翻新和管理住宿资产的正常业务，并符合集团通过轻资产方式在全球发展住宿业务的战略。

胜捷企业星期四股价持平于0.585元。