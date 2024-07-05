配合全面防卫40周年 国庆庆典飞行表演展现空防实力

尽管规模比去年小，新加坡空军部队将配合全面防卫40周年，在今年国庆庆典的飞行表演中，呈献几个“第一次”，为观众带来不一样的视觉震撼。

例如，F-16型战斗机将表演新飞行动作，展现化解空中威胁的实力；军方也会出动地对空导弹系统，与军机协同作战。

今年国庆庆典在政府大厦前大草场举行。空军部队今年共派出14架军机参加飞行表演。相较之下，为庆祝建军55周年，空军去年派出21架军机参演，是五年来最盛大的空中表演。

虽然规模缩小，今年的飞行表演仍不乏精彩亮点。

在精锐防卫表演（Dynamic Defence Display）环节中，两对F-16战机将在空中模拟紧急拦截空中威胁的情况；第一对F-16战机飞越政府大厦前大草场后，第二对将从国家美术馆后方疾速进场，并直线向上冲刺（vertical climb），展现战机的灵活性和打击能力。

F-16战机还将首次与两部SPYDER地对空导弹系统协作，展示我国空防优势。

另一方面，两架阿帕奇直升机也会首次与滨海湾水域的水上表演相互配合。

这是精锐防卫表演首次移师政府大厦前大草场，新加坡武装部队、警察部队及民防部队的400名人员将参与其中，模拟空中、陆地、海洋、数码和民用领域的威胁和破坏。

在检阅礼和仪式（Parade and Ceremony）环节中，五架F-16战机将呈献“星花绽放”（bomb burst）飞行表演，向新加坡致敬。

国旗致敬（Fly Our Flag）环节则在国庆日当天傍晚5时45分至6时30分进行，届时两架CH-47SD或F型契努克重型直升机，将各在两架阿帕奇直升机的伴飞下，沿着东、西两条路线，分别将巨型国旗带进各个邻里。

傍晚6时至6时30分，六架F-16战机将环岛飞行（Island Flypast）。与往年不同的是，战机今年将在新加坡本岛的西部，以及中部、东部，各绕两圈飞行，途经裕廊西、蔡厝港、武吉巴督、金文泰、兀兰、实里达、榜鹅、明地迷亚等邻里。公众将有充分机会，在这些地区观赏并拍摄战机飞行的壮观景象。