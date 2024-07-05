星期五开盘可关注股票

美国隔夜股市星期四（7月4日）因美国独立日（US Independence Day）假期休市。

新加坡海峡时报指数星期四上升24.37点或0.71%，闭市报3439.88点，是两年多来的新高。

亚太股市星期五（5日）开盘时涨跌不一，首尔和东京分别起0.60％和0.12％，悉尼则下跌0.24％。

以下是星期五可关注的股票：

1. 和美置地（Ho Bee Land）宣布，已为2029年到期的1亿6000万元固定利率绿色票据的发行定价，发行所得款项将用于为公司绿色融资框架所述的现有或新合格绿色项目提供融资或再融资。票据年利率为4.35％，每半年支付一次，预计将于7月11日发行。

2. 大信商用信托（Dasin Retail Trust）说，它于7月3日收到GSUM-Titanland Capital（GSUM）代表律师发出的索偿信（letter of demand），要求赔偿在一项财务顾问协议下拖欠的21万4000元款项。这项协议涉及委任GSUM为财务顾问，以重组信托总值约45亿人民币（约9亿1000万新元）的银团贷款。

此前，信托在去年7月10日收到GSUM代表律师的索偿信，要求赔偿85万6000元款项，这与同一项财务顾问协议有关。就最新收到的索偿信，信托正在寻求法律意见。

3. 胜捷企业（Centurion Corp）的非直接合资公司Centurion-Lionrock向百康投资（Abercorn Investments）租下在香港新界张知行大厦的50个住宅单位。公司计划将这些单位装修成拥有550张床位的员工宿舍。胜捷持有Centurion-Lionrock的60%股权，其余40%的股权由LionRock Property Limited持有。