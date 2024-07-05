贪污案未开审先交锋 前交通部长易华仁要求控方交出证人附条件陈述书

贪污案未正式开审，前交通部长易华仁二度向高庭提出刑事检讨。他这次是针对控方没有在审前将所有控方证人的“附条件陈述书”交给辩方而提出抗议。

易华仁星期五（7月5日）上午9时许在律师团队的陪同下抵达高庭。开庭后，辩方高级律师文达星以刑事检讨（criminal revision）的形式，向洪承利法官申请谕令控方准备控方证人的附条件陈述书（conditioned statements），并且在案件开审前与辩方分享这些陈述书。

附条件陈述书有别于一般口供书。根据刑事诉讼法，附条件陈述书指的是案件证人按规定所做的书面陈述，而这类口供书可在控辩双方同意下，在刑事案审讯中被提呈为证据，甚至可以取代一名证人的庭上证词。

换言之，在案件开审前拿到证人的附条件陈述书，将有利于辩方提前知道控方准备引导的证据内容。

这是易华仁第二次通过律师向高庭就贪污案提出刑事检讨。今年5月8日，他要求在同一审讯中，合并审理涉及商人王明星与林国城的两套控状，因为案件情况相似，他是出于友情收下“非常亲密朋友”的礼物，并且没理由怀疑商人朋友有任何不良意图。这项申请获得高庭批准。当时庭上揭露，高庭料在今年8月和9月审理贪污案。

所有刑事案件在高庭开审之前，会在内堂举行好几轮的刑事案件披露会议，让控辩双方互通各自的立场、会传召哪些证人和提呈什么证据等。

在6月初的披露会议上，辩方向高庭助理主簿官提出要拿到付条件陈述书的申请，但不被批准。辩方于是提出刑事检讨，要求高庭法官检讨这项决定。刑事检讨聆讯仍在进行中。