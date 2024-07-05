涉乌节中央城元旦伤人案 男子被加控两罪

涉嫌元旦凌晨在乌节中央城夜店外刺伤人的被告亚当，因涉嫌拳打一名男子的脸，以及对一名辅警爆粗口，星期五（7月5日）被加控两项罪名。他目前面对三项罪名，案展7月11日进行审前会议。

被告亚当（Adam Hambali Seddon，31岁）原本面对一项持危险武器蓄意伤人的控状，指他涉嫌在2024年1月1日凌晨4时许，在乌节中央城（Orchard Central）11楼的ARK 11夜店附近，使用不明利器刺伤一名男子。

控状也揭露，被告在2023年8月12日至2024年12月10日期间获得假释，他被指在假释期间犯案，因此可另外被判坐牢不超过345天。

案件星期五再度过堂时，被告被加控一项蓄意伤人和一项抵触防止骚扰法令的罪名。

新控状指出，被告也涉嫌在刺伤事发当天，拳打另一名男子的脸。

被告也被指在2023年10月23日下午2时，在东陵警署的警岗处，对一名女辅警爆粗口。

被告在假释期间涉嫌犯下这两项罪行。

被告星期五出庭面控，案展7月11日进行审前会议。

根据刑事法典第324节条文，持危险武器蓄意伤人一旦罪成，可面对最长七年监禁，或鞭刑，或罚款，或任何组合的刑罚。

蓄意伤人一旦罪成，将被判坐牢最长三年，或罚款最高5000元，或两者兼施。

辱骂公务员若罪成，则可被判罚款最高5000元，或坐牢最长12个月，或两者兼施。

据报道，警方早前的文告透露，伤人案件或与瞪眼事件有关。

被告在袭击一名男子时，另四名男子和一名27岁女子分别因上前尝试劝架和路过而遭池鱼之殃被攻击。六名年龄介于18岁至30岁的伤者过后送医，目前都已出院。

被告在警方到场前已逃离，调查人员过后锁定被告身份，并于2024年1月2日趁被告回家时捉人。据称，警方掌握他的身份后，上门到他家埋伏，待他回家时将他逮捕，被告落网时完全措手不及。